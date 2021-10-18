لافروف عن الوضع في السودان: من المهم منع ظهور بؤرة صراع جديدة في أفريقيا

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لافروف عن الوضع في السودان: من المهم منع ظهور بؤرة صراع جديدة في أفريقيا