روسيا: لم ندع ممثلين عن قوى المقاومة من بنجشير إلى اجتماع بموسكو

قال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، إن روسيا لم تدع ممثلين عن قوات المقاومة من بنجشير لحضور اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان.

ولم تؤكد السفارة الروسية في كابول، في وقت سابق أيضًا، معلومات وسائل الإعلام الأفغانية حول وصول الرئيس السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله إلى اجتماع صيغة موسكو، حسبما أفادت البعثة الدبلوماسية.

وسيعقد اجتماع موسكو بشأن التسوية الأفغانية في 20 أكتوبر. وقالت الخارجية الروسية في وقت سابق إن وفد طالبان أكد مشاركته في الاجتماع.

وقال كابولوف إن موسكو تأمل في إجراء محادثة صريحة.

وصعدت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في أوائل أغسطس/ آب هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس/ آب، وأعلنت في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت.

وتم إجلاء المواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم جماعيا في الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي.

وغادر الجيش الأمريكي المطار، في ليلة 31 أغسطس، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وأعلنت حركة طالبان في 6 سبتمبر/ أيلول أن بنجشير، آخر المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34، قد أصبحت تحت سيطرتها بالقتال.

وتم الإعلان في اليوم التالي عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول والذي يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.