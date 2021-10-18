مراسلون من روسيا وسوريا وتركيا يفوزون بجائزة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي

ونظمت المسابقة من قبل وكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية وتحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونسكو. وتم الإعلان عن الجائزة الكبرى وجوائز المشاركين في القائمة المختصرة في حفل بث عبر الإنترنت أقيم في المركز الصحفي للوسائط المتعددة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
وقال دميتري كيسيلوف، المدير العام لـ"روسيا سيغودينا"، خلال حفل تسليم الجوائر: إن "التصوير الفوتوغرافي فن صادق وحساس جدا. في الوقت الحاضر، من أجل التقاط صورة، يجب أن تكون قريبا من الحدث، وقد يكون هذا الحدث حربا أو صراعا أهليا".
وتابع كيسيلوف قائلا: "وجد أندريه ستينين (الصحفي الروسي الراحل الذي أسست الجائزة على اسمه) نفسه أيضًا في جميع المناطق الساخنة حول العالم تقريبا".
وأعلن المدير العام لـ "روسيا سيغودينا"، منح الجائزة الكبرى للمسابقة الدولية لسلسلة التصوير الفوتوغرافي "M +T" لماريا جيلمان والصورة المنفردة لشبنم كوشكون "خطر جديد على العالم تحت الماء: نفايات كوفيد 19".
وتم خلال الحفل الذي بث عبر الإنترنت الإعلان عن جوائز الفائزين لعام 2021. حيث حصل المصور الإندونيسي جوشوا إيرواندي على المركز الأول لصورته المؤثرة لجميع ضحايا وباء الفيروس التاجي بعنوان "التكلفة البشرية لكوفيد 19".
ولقطة المصور الهندي تشاندان هانا "الانقسام- الانشقاق" حول احتجاجات في مينيابوليس في ربيع وصيف 2020.
وفاز المصور الإسباني لويس تاتو فاز، بأفضل لقطة توثق كارثة إنسانية غير مسبوقة على مدى الـ 25 عاما الماضية حملت عنوان "غزو الجراد في شرق إفريقيا".
وفي مجال الصور الرياضية، فاز المراسل السوري تيم منيب بصورة منفردة حملت اسم "باركور في الأنقاض"، بالإضافة إلى قصة المرأة الروسية داريا إيزيفا "أولمبياد المنزل"، والتي قامت بجلسة تصوير عن بعد للرياضيين الذين لم يتوقفوا عن التدريبات قبل الألعاب الأولمبية بفترة الحجر الصحي في المنزل الصيف الماضي.
وفي مجال صور البورتريه، حصلت صورة المصور الروسي، سيرجي بوبيليف "وجوه من زماننا"، كعلامة على الاحترام اللامحدود للأطباء الذين يعملون بجهد على إنقاذ الأرواح أثناء وباء فيروس كورونا.
وفاز بأفضل تقرير مصور بالأبيض والأسود تقرير للمصور المستقل من الهند، شرفات علي، بعنوان "كشمير: إرث مثير للجدل".
الجدير بالذكر أن وكالة "سبوتنيك"، هي أحد أهم الوكالات التابعة لـ"روسيا سيغودنيا"، المنظمة لمسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي أنشئت بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2014 من قبل الوكالة، والتي تهدف إلى دعم المصورين الشباب، ولفت انتباه الجمهور إلى مهنة التصوير الصحفي الحديث، وهي منصة للمصورين الشباب، الموهوبين والملهمين والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين يفتحون أعيننا على الأشخاص والأحداث القريبة منا، والتي نراها بأعينهم.
وتقام المسابقة على اسم المراسل والمصور الصحفي الروسي، أندري أليكسيفيتش ستينين، (ولد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1980) الذي ارتقت روحه أثناء قيامه بتغطية صحفية بالقرب من بلدة سنيزنوي في جمهورية دونيتسك في صيف الـ6 من أغسطس/ آب 2014.
وتخصص ستينين في تصوير حالات الطوارئ وأعمال الشغب والصراعات العسكرية والمحاكمات وسافر إلى أغلب المناطق الساخنة حول العالم، من ليبيا ولبنان وسوريا وتركيا ومصر (خلال فترات الاحتجاجات) ومناطق أخرى، وعمل لدى عدد من المؤسسات العالمية الرائدة منها "روسيا سيغودنيا". وحصل أندريه ستينين بعد وفاته على وسام الشجاعة بمرسوم صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريما لشجاعته وبطولته في أداء واجبه المهني والإعلامي.
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