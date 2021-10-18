مراسلون من روسيا وسوريا وتركيا يفوزون بجائزة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي

ونظمت المسابقة من قبل وكالة "روسيا سيغودنيا" الروسية وتحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونسكو. وتم الإعلان عن الجائزة الكبرى وجوائز المشاركين في القائمة المختصرة في حفل بث عبر الإنترنت أقيم في المركز الصحفي للوسائط المتعددة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.

وقال دميتري كيسيلوف، المدير العام لـ"روسيا سيغودينا"، خلال حفل تسليم الجوائر: إن "التصوير الفوتوغرافي فن صادق وحساس جدا. في الوقت الحاضر، من أجل التقاط صورة، يجب أن تكون قريبا من الحدث، وقد يكون هذا الحدث حربا أو صراعا أهليا".

© Photo / The Andrei Stenin International Photo Contest "قصة مؤثرة عن حب زوجين مسنين مصابين بمتلازمة داون في قرية سفيتلانا في لينيغراد"، للمصورة الروسية ماريا جيلمان، الفائزة في سلسلة صور "M + T" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

وتابع كيسيلوف قائلا: "وجد أندريه ستينين (الصحفي الروسي الراحل الذي أسست الجائزة على اسمه) نفسه أيضًا في جميع المناطق الساخنة حول العالم تقريبا".

وأعلن المدير العام لـ "روسيا سيغودينا"، منح الجائزة الكبرى للمسابقة الدولية لسلسلة التصوير الفوتوغرافي "M +T" لماريا جيلمان والصورة المنفردة لشبنم كوشكون "خطر جديد على العالم تحت الماء: نفايات كوفيد 19".

© Photo / The Andrei Stenin International Photo Contest صورة بعنوان "خطر جديد على العالم تحت الماء: نفايات كوفيد-19"، للمصورة التركية شبنم كوشكون، الفائزة بالجائزة الكبرى في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

وتم خلال الحفل الذي بث عبر الإنترنت الإعلان عن جوائز الفائزين لعام 2021. حيث حصل المصور الإندونيسي جوشوا إيرواندي على المركز الأول لصورته المؤثرة لجميع ضحايا وباء الفيروس التاجي بعنوان "التكلفة البشرية لكوفيد 19".

© Photo / Joshua Irwandi/ The Andrei Stenin International Photo Contest صورة "التكلفة البشرية لـكوفيد -19"، المصور الإندونيسي جوشوا إيرواندي، الفائز فبالمركز الأول في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

ولقطة المصور الهندي تشاندان هانا "الانقسام- الانشقاق" حول احتجاجات في مينيابوليس في ربيع وصيف 2020.

© Photo / The Andrei Stenin International Photo Contest صورة "انشقاق"، المصور الهندي تشاندان خانا، الفائز بالمركز الأول في "الأخبار الرئيسية" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

وفاز المصور الإسباني لويس تاتو فاز، بأفضل لقطة توثق كارثة إنسانية غير مسبوقة على مدى الـ 25 عاما الماضية حملت عنوان "غزو الجراد في شرق إفريقيا".

© Photo / Luis Tato for The Washington Pos/ The Andrei Stenin International Photo Contest i صورة "غزو الجراد شرق أفريقيا"، المصور الإسباني لويس تاغو، الفائز بالمركز الأول في "كوكبي، سلسلة صور" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

وفي مجال الصور الرياضية، فاز المراسل السوري تيم منيب بصورة منفردة حملت اسم "باركور في الأنقاض"، بالإضافة إلى قصة المرأة الروسية داريا إيزيفا "أولمبياد المنزل"، والتي قامت بجلسة تصوير عن بعد للرياضيين الذين لم يتوقفوا عن التدريبات قبل الألعاب الأولمبية بفترة الحجر الصحي في المنزل الصيف الماضي.

© Photo / Mouneb Taim/ The Andrei Stenin International Photo Contest i صورة "باركور"، المصور السوري منيب تيم، الفائز بالمركز الأول في "الرياضة، صورة واحدة" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

© Photo / The Andrei Stenin International Photo Contest i صورة "الأولمبياد في البيت"، المصورة الروسية داريا إسايفا، الفائز بالمركز الأول في "الرياضة، سلسلة صور" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

وفي مجال صور البورتريه، حصلت صورة المصور الروسي، سيرجي بوبيليف "وجوه من زماننا"، كعلامة على الاحترام اللامحدود للأطباء الذين يعملون بجهد على إنقاذ الأرواح أثناء وباء فيروس كورونا.

© Photo / Sergey Bobylev/ The Andrei Stenin International Photo Contest i صورة "وجوه الزمان"، المصور الروسي سيرغي بوبيلوف، الفائز بالمركز الأول في "بورتريه. بطل من هذا الزمان، صورة واحدة" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

وفاز بأفضل تقرير مصور بالأبيض والأسود تقرير للمصور المستقل من الهند، شرفات علي، بعنوان "كشمير: إرث مثير للجدل".

© Photo / The Andrei Stenin International Photo Contest i صورة "كشمير: قضية إرث عائلي مثيرة للجدل"، المصور الهندي شرفات علي، الفائز بالمركز الأول في "بورتريه. بطل من هذا الزمان، سلسلة صور" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

الجدير بالذكر أن وكالة "سبوتنيك"، هي أحد أهم الوكالات التابعة لـ"روسيا سيغودنيا"، المنظمة لمسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي أنشئت بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2014 من قبل الوكالة، والتي تهدف إلى دعم المصورين الشباب، ولفت انتباه الجمهور إلى مهنة التصوير الصحفي الحديث، وهي منصة للمصورين الشباب، الموهوبين والملهمين والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين يفتحون أعيننا على الأشخاص والأحداث القريبة منا، والتي نراها بأعينهم.

© Photo / The Andrei Stenin International Photo Contest i صورة "وقت الاستحمام"، المصور البنغلاديشي عبدول مؤمن، الفائز بالمركز الثالث في "كوكبي، صورة واحدة" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

© Photo / Luis Antonio Rojas/ The Andrei Stenin International Photo Contest i صورة "فقدان السيطرة على المكسيك"، المصور المكسيكس لويس أنطونيو روجاس، الفائز بالمركز الثالث في "الأخبار الرئيسية. سلسلة صور" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

وتقام المسابقة على اسم المراسل والمصور الصحفي الروسي، أندري أليكسيفيتش ستينين، (ولد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1980) الذي ارتقت روحه أثناء قيامه بتغطية صحفية بالقرب من بلدة سنيزنوي في جمهورية دونيتسك في صيف الـ6 من أغسطس/ آب 2014.

© Photo / The Andrei Stenin International Photo Contest i صورة "المزارع السعيد"، المصور البنغلاديشي رافيد يسار، الحاصل على تقدير لجنة التحكيم في "كوكبي، صورة واحدة" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

© Photo / Muhammad Amdad Hossain/ The Andrei Stenin International Photo Contest i صورة "العيون الجميلة"، المصور البنغلاديشي محمد أحمد حسين، الفائز بالمركز الثالث في "بورتريه. بطل من هذا الزمان، صورة واحدة" في مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي الدولي

وتخصص ستينين في تصوير حالات الطوارئ وأعمال الشغب والصراعات العسكرية والمحاكمات وسافر إلى أغلب المناطق الساخنة حول العالم، من ليبيا ولبنان وسوريا وتركيا ومصر (خلال فترات الاحتجاجات) ومناطق أخرى، وعمل لدى عدد من المؤسسات العالمية الرائدة منها "روسيا سيغودنيا". وحصل أندريه ستينين بعد وفاته على وسام الشجاعة بمرسوم صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكريما لشجاعته وبطولته في أداء واجبه المهني والإعلامي.