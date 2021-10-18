"ياندكس" تعتزم توصيل طلبات سكان دبي عن طريق الروبوت

قال سيرغي كيريلوف ، مدير تطوير الأعمال للتقنيات غير المأهولة في ياندكس، إن شركة ياندكس قد تطلق روبوتات البريد السريع في دبي، في تحدي دبي العالمي لوسائل نقل القيادة الذاتية 2021.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن كيريلوف، قوله: "نريد أن نبدأ خدمة التوصيل في دبي، أجرينا فحصًا أظهر أن الجزء الثالث من المدينة مناسب لحركة مثل هذه الروبوتات".

Does this answer your question ⁦@alex_malouf⁩ ? This bot has been released into the wild, it has 32 laser sensors, 4 cameras, Lidar and radar to avoid collisions ⁦@TheNationalNews⁩ #Gitex #Dubai pic.twitter.com/MOLhEzdAzY — Nick Webster (@NickWebster75) October 17, 2021

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وأشار إلى أنه خلال وباء كوفيد-19، أدركت الشركة إمكانيات كبيرة في استخدام الطائرات دون طيار لتوصيل الطعام ومحلات البقالة. وفقًا لكيريلوف، فإن الروبوتات قادرة على المناورة تمامًا، فهي تستخدم نفس التقنيات المستخدمة في المركبات الذاتية القيادة، فهي موثوقة تمامًا، عند التحرك، تكتشف روبوتات البريد السريع إشارات المرور وتميز معابر المشاة.

وصرحت الشركة: "نرى اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات غير ذاتية القيادة في مجال خدمة التسليم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في هذه المنطقة (أي الخليج) الآن نتفاوض مع شركاء محتملين".