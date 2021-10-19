الكرملين: روسيا لن تتأثر من إغلاق مكتب الناتو في موسكو لعدم وجود حوار

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تتأثر من إغلاق المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلسي في موسكو لعدم وجود حوار أصلا، موضحا أن "الوضع قانوني وقائم بحكم الأمر الواقع"، ليس سوى ذلك.

وقال بيسكوف: "بشكل عام، إذا تحدثنا عن هذا الوضع، فإنه قانوني بحكم الواقع هذا ما يمكن وصفه ولم تكن هناك علاقة أبدا، ولم يكن هناك حوار وهذ لن نعاني منه لأنه لم يكن لدينا حوار مع الناتو على أي حال".

واضاف بيسكوف قائلا: "على العكس من ذلك، أعلن الناتو عزمه على احتواء روسيا بكل الطرق الممكنة، ودعم هذه الكلمات بأفعال ملموسة. والقشة التي قصمت ظهر البعير تمثلت بطرد دبلوماسيينا الذين عملوا في بروكسل، كل هذا بالطبع جعل من الضروري والحتمي إضفاء الوضع القانوني على الأمر الواقع".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من أمس الاثنين، أن بلاده قررت تعليق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، ووقف عمل البعثة العسكرية للناتو في موسكو، ابتداءً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاء ذلك رداً على قرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في وقت سابق، تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما قرر الحلف سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة واصفاً إياهم بـ"الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.