وزير المالية: روسيا تنفق أكثر من 50 مليون دولار يوميا لمواجهة "كوفيد-19"

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنفق في الآونة الأخيرة نحو 3.6 مليار روبل [أكثر من 50.7 مليون دولار] يومياً، على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف، خلال لقاء مع البرلمانيين في صيغة "الحوار المفتوح": "في المتوسط، ننفق على مواجهة فيروس "كوفيد-19" في الحالات العادية نحو ملياري روبل يوميا [أكثر من 28 مليون دولار]، أما الآن وعلى خلفية ارتفاع الإصابات، فننفق نحو 3.6 مليار روبل يوميا [أكثر من 50.7 مليون دولار]"، مشدداً على أنه حتى في مثل هذه الظروف، لا ينبغي السماح بمشاكل تعيق تقديم المساعدة المخططة للمواطنين.

هذا وتقدمت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الثلاثاء، بمقترح للتوجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، لإعلان عطلة رسمية في روسيا، من 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر؛ بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد؛ وفي بعض الأقاليم إعلان هذه العطلة اعتباراً من 23 أكتوبر.

من جانبه، قال رئيس الوزراء ميخايل ميشوستين، "في الواقع، هذه القرارات ليست سهلة، لكنني أؤكد أنها قسرية وضرورية. عدد الحالات [الإصابات] آخذ في الازدياد، ومن الضروري احتواء انتشار العدوى .. وقد أظهرت ممارسة القيود السابقة فعالية هذه الإجراءات".

وتابع، طوال فترة مكافحة فيروس كورونا، تم اكتساب خبرة ومعرفة كبيرتين، وتم شراء المعدات اللازمة، والعمل على إنتاج الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة.

ولفت رئيس الوزراء الروسي إلى أن العبء على نظام الرعاية الصحية في تزايد مستمر؛ مؤكدا أنه، في هذه الحالة يجب التصرف بشكل استباقي.

وكان مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا أعلن، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، تسجيل 33740 إصابة جديدة في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثمانية ملايين و60 ألفاً و752 حالة، منذ بدء الجائحة.

وتشجع السلطات الروسية على التطعيم للوقاية والحد من تفشي الفيروس؛ وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين يتابع الوضع بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد.