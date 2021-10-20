بيسكوف: بوتين وبايدن قد يلتقيان مرة أخرى هذا العام

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي، جو بايدن، محتمل في هذا العام بشكل أو بآخر.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نكرر مرة أخرى أنه خلال الاجتماع الأخير بين مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ونائب وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، تمت مناقشة خيارات مختلفة وتم التوصل إلى تفاهمات محددة. بعد أن يتم تحديدها من حيث التنسيقات والشروط، سنبلغكم بذلك".

وتعليقا على إمكانية عقد اجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة هذا العام، قال بيسكوف: "حسنا، بشكل أو بآخر، إنه محتمل تماما. سنبلغكم".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن، في شهر يونيو من هذا العام في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.