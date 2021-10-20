روسيا: كاشف طائرات التجسس المسيرة يجتاز امتحانا بنجاح

وأفاد مسؤول في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا أن جهاز "أتاكا-شوروخ" مخصص لحماية المنشآت المدنية والعسكرية من خطر توغل طائرات التجسس المسيرة.

وأشار إلى أن الجهاز يحتوي على ميكروفونات في غاية الحساسية تستطيع تحديد موقع الطائرة المسيرة حين تكون بعيدة عن المنشأة.

وأكدت التجربة مطابقة الجهاز للمواصفات المحددة ومنها القدرة على اكتشاف الطائرات "الصامتة" التي لا تصدر صوتا لاسلكيًا من الممكن أن يدل على وجودها.

ويستطيع جهاز "أتاكا-شوروخ" أن يؤدي عمله بشكل انفرادي أو بالتعاون مع جهاز "أتاكا-دي بي إس" المخصص لاكتشاف الطائرات المسيرة المعتدية بالتردد اللاسلكي وإبطال مفعولها.

وتم عرض كاشف طائرات التجسس المسيرة في معرض التقنيات الأمنية "إنتربوليتك-2021" في ريف موسكو.