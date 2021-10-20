الناتو يعلن انفتاحه على الحوار مع روسيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، عن أسفه لقرار روسيا وقف عمل بعثتها الدائمة لدى الحلف، موضحاً انفتاح الناتو على الحوار مع روسيا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي: "أعلنت روسيا إغلاق بعثتها لدى الناتو ومكاتبنا في موسكو، نأسف لهذا القرار الذي لا يعزز الحوار والتفاهم المشترك"، مضيفاً بأن الحلف لا يزال منفتحاً على الحوار مع روسيا.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين، أن بلاده قررت تعليق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، ووقف عمل البعثة العسكرية للناتو في موسكو، بداية من الشهر المقبل.

وكان الخبير العسكري، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، إيغور كوروتشينكو، قد اعتبر وقف عمل البعثة العسكرية للناتو في موسكو، رداً طبيعيا للمعاملة بالمثل، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر على العلاقات بين روسيا والناتو.

وجاء ذلك رداً على قرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في وقت سابق، تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما قرر الحلف سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة واصفاً إياهم بـ "الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية".

وأكد مصدر في حلف شمال الأطلسي، لوكالة "سبوتنيك"، على أن الحلف ألغى اعتماد ثمانية من موظفي البعثة الروسية لديه، مضيفاً بأنه على الرغم من تقليص التمثيل الروسي لدى الناتو إلا أن الحلف لا يزال منفتحًا أمام "حوار هادف".