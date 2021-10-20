ملاكم روسي يقتل دبا بسكين بعدما هاجم صديقه

هاجم دب ثلاثة صيادين في منطقة تيومين، لكن شابا يبلغ من العمر 23 عامًا تمكن من قتل الحيوان بسكين.

وجاء في البيان "عشية يوم 19 أكتوبر، في منطقة أوفات، هاجم الحيوان ثلاثة رجال عندما كانوا عائدين من الصيد عبر الغابة. ووفقا للبيانات الأولية، هاجم المفترس رجلا يبلغ من العمر 48 عاما وتوفي متأثرا بجراحه. تمكن شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، على الرغم من جروح خطيرة في الرأس والأطراف، من إصابة الدب بعدة طعنات قاتلة. الرجل الثالث لم يصب بأذى. بعد الحادث، أخذ الرجل الجريح عبر قارب إلى منشأة طبية".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الشخص الذي قتل الدب كان خبيرا في رياضة الملاكمة، ومشاركا في البطولة الروسية وغيرها من البطولات الفيدرالية الكبرى.

في أواخر أغسطس/آب، قتل ضابط شرطة دبا ذهب إلى مدرسة في قرية بيلي يار في إقليم كراسنويارسك. تم توضيح أن ضابط إنفاذ القانون أطلق النار على الحيوان من سلاح الخدمة.