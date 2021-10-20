الصحة العالمية تؤكد أن دراسة لقاح "سبوتنيك V" دخل المرحلة الختامية

أعلن الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" أن منظمة الصحة العالمية أكدت دخول دراسة لقاح "سبوتنيك V" المرحلة الختامية، مشيرا إلى أن لجنة المفتشين ستزور روسيا قريبا لتحضير الوثائق.

وقال بيان نشره حساب لقاح "سبوتنيك V" على "تويتر": "أكدت منظمة الصحة العالمية أن التأهيل المسبق لـ "سبوتنيك V" على قدم وساق ودخل مرحلته النهائية".

وتابع البيان"من المقرر أن يزور فريق من مفتشي منظمة الصحة العالمية روسيا قريبًا لاستكمال جميع الفحوصات والوثائق اللازمة على اللقاح".

BREAKING: @WHO confirmed Sputnik V pre-qualification process is on track and entering its final stage. A group of WHO inspectors is due to visit Russia shortly to round up all necessary inspections & paperwork on #SputnikV, one of the world’s safest & most efficient vaccines. pic.twitter.com/In48juFhM3 — Sputnik V (@sputnikvaccine) October 20, 2021

وفي السياق، أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أنه يعول على تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية خلال بضعة أشهر.

وقال دميترييف في حوار مع قناة "سي إن إن": "منظمة الصحة العالمية أعلنت للتو عودتها لدراسة "سبوتنيك V"، نحن نتوقع أن مجموعة الخبراء ستزور روسيا خلال وقت قريب، ونحن نتوقع اعتماد اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية خلال أشهر قريبة".

وقد كشف الاتحاد الأوروبي، سابقا، أنه تم عقد اجتماع مع الجانب الروسي قبل يومين من أجل البحث في الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح الخاصة بكوفيد-19، كما قدمت طلبا أوليا للانضمام إلى النظام الخاص بالاتحاد بشأن الشهادة الرقمية.