روسيا تعلق على تقارير المفاوضات الخاصة بين أوكرانيا وبريطانيا بشأن الأسلحة

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن الإمدادات الغربية من الأسلحة إلى أوكرانيا لن تسهم في التسوية، لكنها قد تشجع كييف على الاستفزاز في دونباس.

وأضاف رودينكو، قائلا: "التسوية في دونباس يجب أن تتم ليس من خلال دعم الحل العسكري لأوكرانيا وإنما من خلال توفير نوع من الضغط، ليعودوا إلى تطبيق اتفاقيات مينسك".

وأضاف أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو ستكون خطوة خطيرة للغاية، سترغم موسكو على الرد، موضحا ان موسكو حذرت الحلف من العواقب المحتملة لهذه الخطوة.

وقال رودينكو: "ما زلنا نركز ليس على الموقف الرسمي بل على الخطوات الملموسة، ونعتبرها خطوة خطيرة للغاية ستجبر روسيا على الرد"، موضحا: "بما أن هذه مفاوضات تجري بين الناتو وأوكرانيا، فإن الأمر متروك لهما لتقرير ما هو مطلوب، لكننا حذرنا أن أي خطوة سيكون لها عواقب، والناتو يعرف موقفنا بشأن أوكرانيا."

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصدر أوكراني، أن بريطانيا تتفاوض مع أوكرانيا بشأن بيع أسلحة، ولأول مرة بشأن بيع صواريخ. كجزء من الاتفاقيات التي تمت مناقشتها، قد تزود بريطانيا أوكرانيا بصواريخ أرض - أرض وصواريخ للطائرات.

وفي وقت سابق أيضا، قال البنتاغون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 60 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك توريد أنظمة صواريخ جافلين المحمولة المضادة للدبابات.