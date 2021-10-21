بوتين: توجد كل الأسباب لتوقع تفاقم أزمة غذاء عالمية

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك كل الأسباب للاعتقاد، بأن أزمة الغذاء في العالم ستزداد سوءا.

سوتشي- سبوتنيك. وقال بوتين في ختام أعمال منتدى فالداي الدولي، اليوم الخميس: "في عدد من الدول وحتى في مناطق بأكملها، تظهر أزمة غذائية بشكل دوري، ولكن هناك كل الأسباب للاعتقاد، بأن هذه الأزمة ستزداد سوءا في المستقبل القريب".

وأضاف بوتين، أن التشوهات المناخية واضحة لدرجة، أنه حتى الناس العاديين غير قادرين على التخلص منها، قائلا: "إن التشوهات المناخية والتدهور البيئي واضحان لدرجة، أنه حتى أكثر الناس العاديين إهمالا غير قادرين على تجاهلها".

وبشأن منظمة الأمم المتحدة، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها قيمة يجب الحفاظ عليها، وأضاف: "منظمة الأمم المتحدة هي أهم مؤسسة دولية، وتظل قيمة دائمة للجميع، على الأقل في الوقت الراهن. أعتقد أن الأمم المتحدة في العالم المضطرب الحالي هي التي تحمل النزعة المحافظة على العلاقات الدولية، وهو أمر ضروري للغاية لتطبيع الوضع".

ووفقا لبوتين، فإن الأمم المتحدة تتعرض لانتقادات كثيرة، ويقولون إنها لا تستطيع التكيف بسرعة مع التغيرات السريعة - "هذا أمر عادل جزئيا، بالطبع".

وأضاف بوتين: "قد لا يكون هذا خطأ المنظمة نفسها فحسب، بل هو في المقام الأول خطأ أعضائها"، مشيرا إلى أنه "واجبنا هو الحفاظ على هذا الصرح، بالطبع من خلال إصلاح المنظمة".

هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ31 من مارس/آذار الماضي، أن الرأسمالية الجامحة، أمر غير مقبول من شأنه أن يؤدي إلى تدمير المجتمع والدولة والأعمال.