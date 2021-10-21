بوتين: الوباء هو تذكير آخر بمدى هشاشة المجتمع العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وباء الفيروس التاجي ذكّر العالم بحجم تعرضه للخطر وأن سلامة الوجود البشري هي المهمة الرئيسية.

وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي، اليوم الخميس:

"لقد أصبح وباء الفيروس التاجي تذكرة أخرى بمدى هشاشة مجتمعنا ومدى تعرضه للخطر".

وخلص الرئيس إلى أن "أهم مهمة هي ضمان وجود إنساني آمن، ومقاومة الإجهاد".

من جهة ثانية، قال بوتين في الاجتماع: "لقد أظهر وباء الفيروس التاجي بوضوح أن الدولة فقط هي الوحدة الهيكلية للنظام العالمي".

وأضاف: "لقد بدأوا في البحث عن حلول للمشاكل في المخططات المعتادة. مختلفة، لكنها مألوفة. وهم لا يعملون، وبتعبير أدق، فهم يعملون، ولكن غالبًا ما يكون العكس. ومن الغريب أن يزيد الوضع سوءًا. لقد دعت روسيا مرارًا وتكرارًا، والآن سأكرر هذه الدعوة لهم بأن يتجاهلوا الطموحات التي في غير محلها، والعمل بشكل جماعي".