الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تفجير إرهابية في إقليم ستافروبول...فيديو

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجومًا إرهابيًا في إقليم ستافروبول، كان من المخطط أن ينفذه أحد مؤيدي تنظيم "داعش".

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان داعم "داعش" المحتجز يخطط لتفجير عبوة ناسفة في منشأة للبنية التحتية للنقل في المنطقة، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، تم رفع دعوى جنائية ضد المعتقل بموجب مواد من القانون الجنائي بشأن التحضير لعمل إرهابي والتصنيع غير القانوني للمتفجرات أو العبوات الناسفة. تتواصل أنشطة البحث العملي وإجراءات التحقيق. من الممكن أن يكون للإرهابي الفاشل شركاء.