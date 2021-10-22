مقتل 16 شخصا بانفجار مصنع في منطقة ريازان الروسية...فيديو

أعلنت وزارة الصحة الروسية إلى أن الانفجار الذي وقع في مصنع "إيلاستيك" في منطقة ريازان قد أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وفي وقت سابق، أشارت الأنباء إلى 15 ضحية، وقالت الشرطة إنه في وقت الانفجار كان هناك 17 عاملا في المكان.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ: "عند بداية العمل الساعة 8:00، حصل هناك دوي انفجار نتج عنه انهيار المبنى رقم 402 على مساحة 150 مترا مربعا".

وبحسب وزارة الطوارئ إن سبب الحريق كان بسبب انتهاك في العملية التكنولوجية.

قرابة الساعة 9:45 صباحا، تم تحديد موقع الحريق على مساحة 160 مترا مربعا. لا يوجد تهديد للسكان.

© Sputnik . Russian Ministry of Emergency Situations حريق هائل إثر انفجار في مصنع للذخيرة، ريازان، روسيا 22 أكتوبر 2021

ويعمل مختصون وفرق طب الكوارث في الموقع، وذهب إلى هناك نائب رئيس حكومة ريازان دميتري فيليبوف، وكذلك القائم بأعمال رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر تشوبريان.