مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": روسيا مستعدة لإجراء اتصالات جديدة مع أمريكا حول أوكرانيا

قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لإجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، إذا كان هناك اهتمام متبادل.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نحن دائما منفتحون على الاتصالات مع الأمريكيين ومع أي جانب آخر، ولم نتجنب المحادثات أو نغلق قناة التواصل، ونحن على استعداد للمتابعة، إذا كان هناك اهتمام متبادل".

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي زارت موسكو، للفترة من 11 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى 13 منه، قد أعلنت أن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع المسؤولين الروس تركز على العلاقات الثنائية واستقرارها.

وبالإضافة إلى اللقاءات في وزارة الخارجية الروسية، أجرت نولاند محادثات في إدارة الرئاسة الروسية، حيث التقت مع نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك، وكذلك مع مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

وكان الكرملين عبّر عن أسفه لتصريحات رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بشأن احتمال نشوب حرب مع روسيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال حول ردة فعل الكرملين على هذه التصريحات: "نأسف لذلك".

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، قال إن مسؤولين أمريكيين يحاولون استغلال كييف للضغط على روسيا.

وأضاف: "أنا لا أفهم ما هي المصالح السياسية للإدارة الأمريكية في أوكرانيا؟.. أوكرانيا بعيدة جداً. لقد ناقشت هذه المشكلة مع الكثير من السياسيين، وأحيانا، أنا لا أمزح ولا أكذب، بعضهم لا يعلمون أين تقع أوكرانيا".

للمزيد من أخبار روسيا اليوم تابع سبوتنيك.