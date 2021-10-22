موفدة الخارجية الأمريكية تغادر موسكو "خالية الوفاض"

لم يتم عقد أي اتفاق أثناء قيام نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، إلى روسيا. صرح بذلك مسؤول دبلوماسي روسي.

وقال المسؤول في حديثه لـ"سبوتنيك" إن نولاند وصلت إلى روسيا في زيارة تعريفية تهدف إلى معرفة ما إذا كان تحسين العلاقات الأمريكية الروسية ممكنا.

وتعامل الطرف الروسي مع موفدة الخارجية الأمريكية كمَن يقوم بزيارة تعريفية، ولذلك لم يكن ممكنا أن تسفر الزيارة عن عقد اتفاق ما وإبرام صفقة ما.

وعما إذا تناولت لقاءات نولاند بالمسؤولين الروس مناقشة الشأن الأوكراني، أجاب المسؤول أن نولاند تطرقت إلى موضوع يتعلق بأوكرانيا خلال لقائها بنائب رئيس مكتب الرئيس الروسي، دميتري كوزاك.

وأكد أن مباحثات المسؤولين الروس مع نولاند لم تتناول مناقشة إمكانية إبرام أي صفقة توافقية.

وتجدر الإشارة إلى أن لأركان نظام الحكم الأوكراني الحالي الذي تؤيده الحكومة الأمريكية، مشاعر عدائية تجاه روسيا.

ووصلت نولاند إلى روسيا في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وغادرتها في 13 منه.