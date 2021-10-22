إدارة الغذاء والدواء تسمح بجرعات "كوكتيل اللقاح" الروسي

أكد كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في بيان صحفي صدر في 21 أكتوبر / تشرين الأول، أن روسيا "أخذت زمام المبادرة في استخدام نهج كوكتيل اللقاح"، استجابةً للقرار الأخير الذي اتخذته إدارة الغذاء والدواء للسماح بخلط اللقاحات في محاولة لتزويد الأمريكيين بأقصى قدر من الحماية ضد كوفيد-19.

في 20 أكتوبر، قامت إدارة الغذاء والدواء بتطهير موديرنا وكعكات J&J كمعززات ودعمت ما يسمى بنهج Mix & Match، مما سمح للأمريكيين بالحصول على لقاحات مختلفة عن لقاحاتهم الأولية كدعم للحماية.

قال كيريل دميترييف: إن "سبوتنيك V" كان أيضًا أول من قدم شراكات لقاحات لمنتجين آخرين" ، مشيرًا إلى أن "التجارب السريرية لمجموعات المكون الأول من "سبوتنيك V" (لقاح سبوتنيك لايت الذي يتم إطلاقه مرة واحدة) مع لقاحات أخرى جارية بنجاح في جميع أنحاء العالم".

وفقًا للبيان الصحفي لصندوق الاستثمارات الروسي، فإن القرار المذكور أعلاه من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) بالسماح بشكل أساسي بـ"الخلط والمطابقة" لجرعات "كوفيد" المعزز، بمثابة "تأكيد آخر لفعالية نهج كوكتيل اللقاح في جوهر "سبوتنيك V"" والذي "يقوي ويطيل الاستجابة المناعية، يزيد من فعالية اللقاح ضد الطفرات الجديدة ويوفر المرونة لجهود التطعيم في جميع أنحاء العالم".

ذكر دميترييف أيضًا أن نتائج السلامة والمناعة القوية التي أظهرها "سبوتنيك لايت" في الدراسات المشتركة تجعل هذا اللقاح "معززًا عالميًا وأحد أفضل الحلول لإعادة التطعيم للأفراد، الذين سبق أن تم إعطاؤهم لقاحًا آخر".

بفضل فعاليته الإجمالية البالغة 91.4%، أظهر "سبوتنيك V" أيضًا فعالية بنسبة 83% ضد الإصابة بمتغير "ديلتا" و94% من الفعالية ضد الاستشفاء.

أظهر "سبوتنيك لايت" ذو الجرعة الواحدة أيضًا فعالية عالية عند استخدامه على أساس مستقل وكجرعة معززة.

عند إعطائه بشكل مستقل، أظهر "سبوتنيك لايت" فعالية بنسبة 70% ضد العدوى بواسطة متغير "دلتا" خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التطعيم، وفقًا للنتائج التي توصل إليها مركز "غاماليا"، والتي استندت إلى بيانات من 28000 شخص في موسكو.

صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي هو صندوق ثروة سيادي أنشأته الحكومة الروسية في عام 2011 للقيام باستثمارات مشتركة في الأسهم جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الدوليين المعروفين - في روسيا بشكل أساسي.