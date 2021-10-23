نظام الصواريخ الروسي "إسكندر-ي" يحقق دقة غير مسبوقة بإصابة الهدف

أظهر نظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية "Iskander-E" دقة غير مسبوقة في إصابة الأهداف، وفقًا لما قاله بيكخان أزدوييف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة التابع لشركة روستيخ لوكالة "سبوتنيك".

وكان الهدف عبارة عن مساحة 30×30 مترا مربعا عليها عناصر من المعدات العسكرية القديمة المنسقة.

وقال أوزدويف: "لقد تجاوز الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه 180 كيلومترًا وضرب بالضبط تقاطع الهدف، وهذا ما أكدته الكاميرات المثبتة حول الهدف، أثبتت منتجات شركات روستيخ مرة أخرى أنها إيجابية للغاية".

قال ألكسندر رومانيوك، نائب رئيس مديرية التصدير والاستيراد في الشركة، إن جنرالات كانوا حاضرين في تجربة إطلاق النار وشاهدوا البث.

وأضاف: "بعد أن ضرب الصاروخ تقاطع الهدف، لم يهدأ التصفيق لفترة طويلة مما يشعرنا بالفخر والسعادة".