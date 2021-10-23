اجتماع في موسكو للمسؤولين الروس مع وفد البوليساريو

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مــوسكو يوم 20 أكتــوبر/تشرين الأول، وفــدا من جــبهـة البــوليساريو، بــحثا خلال اللقاء آفاق تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وعقدت وكالة "سبوتنيك - فرنسا" مقابلة خاصة مع رئيس الوفد وممثل البوليساريو في أوروبا ولدى الاتحاد الأوروبي، أوبي بشرى بشيرا، الذي كشف عن أهم ما تناولته المحادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

Le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov a reçu, hier à Moscou, une délégation du Front Polisario, en vue d'examiner les perspectives de règlement du conflit au Sahara occidental. pic.twitter.com/odwnCGO282 — Kamal Louadj (@LouadjSputnikFR) October 21, 2021

ونقل الوفد وجهة النظر التي يعمل من أجلها حيث أبدى عزم جبهة البوليساريو المشاركة الفعالة في عملية الأمم المتحدة لحل النزاع التي يرأسها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية والمفوض الأممي ستيفان دي ميستورا.

وأكد أوبي بشرى بشيرا أنه "إذا لم يقرر مجلس الأمن معالجة القضية الصحراوية، فإن الوضع المتفجر السائد في المنطقة، منذ انتهاك وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 من قبل المغرب، يمكن أن يتحول إلى حرب من شأنها أن تؤثر على السلام والاستقرار في شمال إفريقيا".

كما استحضر الممثل والدبلوماسي الخطوط العريضة لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية التي اقترحها المغرب لإنهاء النزاع، موضحًا أسباب رفض جبهة البوليساريو لها رفضًا قاطعًا.

كما تحدث الدبلوماسي عن وضع اللاجئين الصحراويين وحالة احترام حقوق الإنسان وعملية بناء المؤسسات السياسية والديمقراطية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار المشاورات الثنائية الدورية بين جبهة البوليساريو وروسيا، عشية مداولات مجلس الأمن بعد تلقي التقرير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الوضع في الصحراء الغربية وفي ظل الاستعدادات بدأت بهدف اعتماد قرار جديد بشأن ولاية المينورسو.

وفي السياق نفسه، استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في 21 أكتوبر، سفير المغرب في موسكو لطفي بوشارة، حيث تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتم التباحث بالشؤون الإقليمية وأبرزها قضية الصحراء الغربية ورؤية كل منهما حول الأحداث الدائرة بشأنها.