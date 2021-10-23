روسيا تدعو بعثة الأمم المتحدة لضمان أمن الدبلوماسيين الروس في بريشتينا

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو لضمان أمن الدبلوماسيين الروس في بريشتينا، بعد إعلان رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوسا عثماني، المعلنة من جانب واحد، طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ندعو بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو والقوات الدولية بموجب صلاحياتها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1244 لضمان الأمن اللازم والظروف الملائمة لعمل موظفي البعثة الروسية في بريشتينا".

وأوضحت زاخاروفا أن تصرفات بريشتينا تجاه الدبلوماسيين الروس لن تؤثر على وضعهم القانوني لأنهم معتمدون لدى البعثة الأممية في كوسوفو.

وأعلنت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، في وقت سابق يوم أمس الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي أن كوسوفو سوف تطرد دبلوماسيين روسيين موجودين في بريشتينا.