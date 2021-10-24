موظف سابق في الاستخبارات البريطانية يزعم أن روسيا تسعى لتفكيك الاتحاد الأوروبي

زعم كريستوفر ستيل، الموظف السابق في الاستخبارات البريطانية الخارجية (إم آي -6)، أن موسكو مؤمنة بقدرتها على تفريق الاتحاد الأوروبي.

لندن – سبوتنيك. وقال ستيل في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية: إنهم (روسيا) مؤمنون بقدرتهم على تفكيك الاتحاد الأوروبي.

وذكر ستيل في زعمه ذلك أن روسيا تعمل عل ذلك عن طريق دول أوروبا الشرقية التي تتعاطف حكوماتها معهم.

وأردف، "أيضا بواسطة الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة في دول أوروبا الغربية".

وأشار ستيل إلى أن هناك في قيادة روسيا أشخاص يعتبرون أنهم في حالة حرب مع الغرب، والحقيقة أن الساسة الغربيين لا يريدون الاعتراف بذلك ولا التعامل مع ذلك يشكل مشكلة كبيرة.

وزعم موظف الاستخبارات البريطانية السابق أيضا، أن "روسيا وجهت أموالا إلى حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، دون أن يوضح تفاصيل ذلك.

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