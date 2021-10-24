بوتين: الاجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية كان مفيدا ومثمرا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأنه كان مفيدا ومثمرا.

ونقلت موقع قناة "روسيا 1" الرسمية تصريحات الرئيس بوتين الذي قال إن "اللقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت في 22 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة سوتشي كان مثمرا ومفيدا للطرفين".

⚡️ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ встречи Путина и Беннета⚡️ Уникальные кадры показали в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".



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ونقلت القناة لقطات من اللقاء الذي حصل بين الطرفين حيث وثقت الكاميرا تفاصيل الحديث بين الطرفين: " شكرًا جزيلاً لك، لقد كنت سعيدًا جدًا أعتقد أنه كان اجتماعاً مفيداً ومثمراً للغاية".

ووصل بينيت إلى سوتشي في وقت مبكر من صباح الجمعة الفائت في أول زيارة رسمية له كرئيس للحكومة الإسرائيلية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي الزيارة في الذكرى الثلاثين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين التي يتم الاحتفال بها في 18 أكتوبر.