بيسكوف: يأمل الكرملين في مواصلة الحوار حول إمدادات الغاز لمولدوفا

قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن الكرملين يأمل في مواصلة الحوار حول إمدادات الغاز لمولدوفا.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يخطط بعد لإجراء اتصالات مع القيادة المولدوفية بشأن القضية.

وقال بيسكوف: "الرئيس ليس لديه خطط بعد، ولكن من ناحية أخرى، يجب أن يستمر الحوار بطريقة ما، جميع المواقف مفهومة جيدًا، موقف الجانب الروسي ممثلا بغازبروم واضح للغاية، موقف تجاري يتضمن جيدًا خصومات معروفة، لذلك نأمل بالطبع بأن تستمر المحادثة بطريقة أو بأخرى".

في وقت سابق، قال مصدر مقرب من المحادثات بين موسكو وكيشيناو (بشأن اتفاقية غاز جديدة): "إن روسيا عرضت على مولدوفا سعرًا عادلًا للغاز في السوق مع خصم إضافي بنسبة 25% مقابل الديون المتراكمة بنحو 700 مليون دولار، لكن كيشيناو أصرت على خفض السعر مرتين أقل من السوق".

وقال الممثل الرسمي لشركة غازبروم، سيرغي كوبريانوف، إن الوضع الصعب مع إمدادات الغاز لمولدوفا كان بسبب خطأ سلطات الجمهورية، حيث تبلغ ديون الغاز الموردة 433 مليون دولار.

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أن مولدوفا تدين لروسيا بـ 709 ملايين دولار نظير إمدادات الغاز، موضحة أنها ستوقف إمدادات الغاز الروسي إلى هذا البلد إذا لم يتم سداد الديون المتراكمة وتوقيع عقد جديد.