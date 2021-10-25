الرئاسة الروسية: اجتماع مرتقب بين بوتين وبينيت

تحدث السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، للصحفيين، عن إمكانية عقد اجتماع جديد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

سبوتنيك - موسكو. ويحتمل أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت روسيا خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أو ببساطة الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ، ولا تزال التفاصيل قيد التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية.

واتصل بوتين ببينيت في وقت سابق بعد اجتماع في سوتشي ودعاه وزوجته لزيارة سان بطرسبرغ.

وقال بيسكوف: "هناك خيارات مختلفة ممكنة، تحدث الرئيس أيضًا عن منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، وعن سان بطرسبرغ بشكل عام، وبالتالي، من خلال القنوات الدبلوماسية، سيتم اختيار خيار مع التواريخ، وهو ما يناسب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكثر، نأمل أن تتم هذه الزيارة".