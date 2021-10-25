الأمن الفيدرالي الروسي يقوم بتفكيك خلية لـ"داعش" داخل سجن في تيومين

قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتفكيك خلية لـ"داعش"، كانت تعمل داخل سجن في أوغرا، بحسب قناة "زفيزدا".

وبحسب التحقيق، نظم أحد السجناء خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حيث استقطب فيما بعد سجناء آخرين.

وبحسب التحقيق، أقنع أعضاء التنظيم سجناء آخرين بالانضمام إلى صفوف التنظيم ووزعوا مواد متطرفة. في الوقت نفسه، كان أعضاء الخلية أيضًا على اتصال بأولئك الذين خرجوا من السجن.

وقال جهاز الأمن: "في الفترة من 2013 إلى 2019، أجرى هؤلاء المتهمون، تحت ستار النشاط الديني، محادثات عامة وخطب تهدف إلى إقناع المحكوم عليهم بالانتماء والمشاركة، بما في ذلك بعد خروجهم، في أنشطة منظمة إرهابية، وزعت المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية للمحتوى المتطرف".