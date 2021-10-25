الدفاع الروسية تسلم الملحق العسكري الألماني مذكرة احتجاج بشأن "احتواء روسيا نوويا"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استدعت، اليوم الاثنين، الملحق العسكري الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الدفاع الألماني حول ما وصف بـ"الردع النووي" ضد روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية: "اليوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، تم استدعاء الملحق العسكري في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا إلى مديرية التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان: "وخلال اللقاء أشرنا إلى تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور بشأن الردع النووي لروسيا وتم تسليم مذكرة احتجاج بذلك".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد رد على تصريحات كرامب كارينباور، قبل أيام حول "ضرورة احتواء روسيا باستخدام الأسلحة النووية"، مؤكدا أن "الناتو" ليس مستعدا لحوار متوازن.

وقال شويغو: "على خلفية الدعوات (من جانب الوزيرة الألمانية) للاحتواء العسكري لروسيا، يقوم "الناتو" باستمرار بسحب قواته إلى حدودنا. يجب أن تعرف وزيرة الدفاع الألمانية جيدا كيف انتهى ذلك بالنسبة لألمانيا وأوروبا".

وشدد وزير الدفاع الروسي على أن "الأمن في أوروبا لا يمكن إلا أن يكون أمنا عاما (شاملا) من دون المساس بمصالح روسيا".

وأضاف شويغو: "لكن الناتو ليس مستعدا لحوار متساو حول هذه القضية اليوم. علاوة على ذلك، فإن تنفيذ خطة (الاحتواء) لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان انتهى بكارثة يتعامل معها الآن العالم بأسره".