الأسطول الشمالي الروسي ينقذ سفينة نقل ترفع علم بنما من قراصنة في خليج غينيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الأسطول الشمالي الروسي انقذ سفينة نقل ترفع علم بنما من قراصنة في خليج غينيا.

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "طاقم السفينة الكبيرة المضادة للغواصات نائب الأدميرال كولاكوف منع أمس الاثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول، القراصنة من الاستيلاء على سفينة مدنية في خليج غينيا في المحيط الأطلسي".

وأكد البيان، أن "الطاقم تلقى إشارة استغاثة من سفينة النقل "لوسيا" التي ترفع علم بنما، والتي انطلقت من توغو إلى الكاميرون في حوالي الساعة 13.00"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أعلن يوم الأحد قبل الماضي، عن مرافقة مقاتلة من طراز "ميغ-31" لقاذفة من طراز "بي-1 بي" تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق بحر اليابان.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان هدفًا جويًا يقترب من الحدود الروسية، يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، حيث حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-1بي".

وأضف البيان: "لتحديد الهدف الجوي ومنعه من اختراق الحدود الروسية، تم الدفع بمقاتلة من طراز "ميغ- 31" من قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية في الجو". وتم التأكيد على أن رحلة "ميغ-31" التي تم الدفع بها لتحديد هدف جوي ومنع انتهاكات الحدود، كانت متوافقة بدقة مع القواعد الدولية.

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