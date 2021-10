أنطونوف: موسكو وواشنطن عليهما مناقشة مسألة الأسلحة فرط الصوتية

واشنطن – سبوتنيك. وصرح أنطونوف، في كلمة له يوم الاثنين، "أعتقد أنه من المهم الحوار حول الأسلحة فرط الصوتية والأخرى غير النووية عالية الدقة، وبينهم الأنظمة غير المأهولة، مع التأكيد على تلك التي يمكن استخدامها في مهام استراتيجية".

Ministry of Defence of the Russian Federation