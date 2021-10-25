أنطونوف: موسكو وواشنطن عليهما مناقشة مسألة الأسلحة فرط الصوتية

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن موسكو وواشنطن عليهما مناقشة مسألة الأسلحة فرط الصوتية والأخرى غير النووية عالية الدقة.

واشنطن – سبوتنيك. وصرح أنطونوف، في كلمة له يوم الاثنين، "أعتقد أنه من المهم الحوار حول الأسلحة فرط الصوتية والأخرى غير النووية عالية الدقة، وبينهم الأنظمة غير المأهولة، مع التأكيد على تلك التي يمكن استخدامها في مهام استراتيجية".

وجاءت تصريحات السفير الروسي خلال كلمة له في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي.

هذا وجرت مشاورات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، في جنيف يوم 28 يوليو/تموز.

ورأس الوفد الروسي الوزاري نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بينما ترأست النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، الوفد الأمريكي.

وأعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة ترحب بالحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، وتأمل باستمراره المثمر.

وعقب لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، في جنيف، بتاريخ 16 يونيو/حزيران الماضي، صدر إعلان مشترك، بشأن إطلاق "الحوار الثنائي الشامل، حول الاستقرار الاستراتيجي".

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