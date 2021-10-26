الخارجية الروسية: تصريحات وزارة الدفاع الألمانية حول احتواء روسيا غير مقبولة

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

في وقت سابق، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الألماني وسلمته مذكرة تتعلق بكلمات أنغريت كرامب كارينباور حول الردع النووي الروسي. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه التصريحات بـ "الأوهام" لإرضاء المعجبين.

وقالت زاخاروفا في برنامج "سولوفيوف لايف": "أدلت وزيرة الدفاع الألمانية ببعض التصريحات غير المقبولة تماما حول احتواء روسيا وفي نفس الوقت إمكانية استخدام الأسلحة نووية".

كما أشارت زاخاروفا، إلى أن كلا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو تحدثا "دون أي عاطفة وبالأدلة وبوضوح تام" عن عدم جواز مثل هذه التصريحات والهجمات المماثلة.

في 21 أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، في ردها على سؤال عما إذا كان الناتو يفكر في سيناريوهات احتواء روسيا في منطقتي البلطيق والبحر الأسود، بما في ذلك المجال الجوي بأسلحة نووية، مجيبة أنه يجب أن نقدم بوضوح لروسيا أن الدول الغربية مستعدة لاستخدام هذه الوسائل.