الصحة الروسية: ضحيتان حالتهما خطيرة في انفجار نابريجنيي تشيلني

أعلن مساعد وزير الصحى الروسي، أليكسي كوزنتسوف، اليوم الثلاثاء، أن حادث الانفجار في نابريجنيي تشيلني أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة.

وقال مساعد وزير الصحة الروسي كوزنتسوف لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحادث الذي حصل بسبب انفجار الغاز في مبنى سكني أدى إلى قتيل وعشرات الضحايا وبينهم اثنان في حالة حرجة تم نقلهم إلى المشفى المركزي لتلقي العلاج لضمان استمرارهم على قيد الحياة".

وأكد كوزنيتسوف أن "تقديم المساعدة الطبية لضحايا الحادث هو تحت إشراف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو".

كما تم رفع دعوى جنائية بموجب مادة "أداء عمل أو تقديم خدمات لا تلبي متطلبات سلامة الحياة أو صحة المستهلكين".

ووقع انفجارغازي في شقة في الطابق الرابع من مبنى مؤلف من خمسة طوابق في نابريجنيي تشيلني الروسية، وانهارت الأسقف بين الطابقين الرابع والخامس.

وقال القسم الصحفي في وزارة الصحة الروسية، يوم أمس الاثنين، إن أحد الضحايا أُخرجَ من تحت أنقاض المبنى، وهو في حالة حرجة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إخراج أحد الضحايا من تحت الأنقاض، إنه في حالة خطيرة، وسيتم إرساله إلى مستشفى الطوارئ في نابريجنيي تشيلني، حيث يوجد كل ما قد يحتاجه".

وأضاف المصدر أن أربع فرق إسعاف وصلت بالفعل إلى مكان الحادث وتم إرسال فرق طب الطوارئ إلى هناك.

وأضاف: "في الساعة 17:30 في نابريجنيي تشيلني في 25/18 شارع تتارستان، وقع انفجار لمزيج من الغاز والهواء في شقة بالطابق الرابع من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق".