الخارجية الروسية: من المحتمل إجراء لقاء مع المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان في نوفمبر المقبل

كشف رئيس القسم الثاني لمنطقة آسيا في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، عن احتمال عقد اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، توماس ويست، في نوفمبر القادم في العاصمة موسكو أو إسلام أباد.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "اقترحت على المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان إذا كان يريد القدوم إلى موسكو، حيث يمكننا التحدث بصيغة ثنائية. ولكن بما أننا نتحدث عن اجتماع الثلاثي الموسع في إسلام أباد ، فقد يكون من المنطقي الاجتماع هناك على الفور".

وأضاف كابولوف قائلا: "إن الغرب مستعد للمجيء، وأنا مستعد لقبوله فهذه مسألة فنية إذا كان من المناسب له أن يسافر إلى روسيا أو إلى إسلام أباد فليختار ذلك بنفسه".

ويشار إلى أن موسكو استضافت، يوم الأربعاء الماضي، محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان، وهو اللقاء الأول بعد سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في البلاد، منذ 15 آب/أغسطس الماضي.

وشارك في المؤتمر من الجانب الروسي، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وممثلين عن باكستان والصين والهند وإيران ودول أخرى في المنطقة، فضلا عن وفد رفيع المستوى من حركة "طالبان" نفسها، يضم وزراء الاقتصاد والثقافة والإعلام والخارجية والتجارة وعمدة كابول.