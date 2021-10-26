الكرملين: لا يوجد خطط محددة لإغلاق موسكو وفرض إجراءات الحجر الصحي فيها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن لا خطط محددة لدى السلطات لإغلاق موسكو وفرض إجراءات الحجر الصحي فيها.

وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي بعد سؤال بشأن عمليات الإغلاق وفرض إجراءات الحجر الصحي بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قال: "أريد فقط أن ألفت انتباهكم.. ليس هناك إغلاق في موسكو ولم يتم التخطيط له".

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.