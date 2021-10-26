مدير وكالة الفضاء الروسية: أمريكا تسير إلى رفع العقوبات

أعلن مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ما يقع في مقدمة سلم أولويات روسيا في مجال استكشاف الفضاء.

وقال دميتري روغوزين، مدير عام "روسكوسموس"، في حديثه لـ"سبوتنيك" إن صنع مركبة فضائية جديدة تحمل الإمدادات إلى محطة الفضاء الروسية المستقبلية يدخل في قائمة أولوياتهم.

وتحدث مدير عام "روسكوسموس" لـ"سبوتنيك" في مدينة دبي التي تستضيف حاليا المؤتمر الدولي للفضاء ويجب أن تشهد لقاء مدير وكالة الفضاء الروسية بنائبة مدير وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، بام ميلروي.

وأفاد روغوزين أن لقائه بميلروي سيتناول مناقشة عدة مواضيع منها رفع عقوبات وقيود وضعتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على التعامل مع مؤسسات تابعة لوكالة الفضاء الروسية.

ولأن العقوبات الأمريكية تعيق التعاون بين "روسكوسموس" و"ناسا" فإن قادة وكالة الفضاء الروسية يشددون خلال لقاءاتهم بنظرائهم الأمريكيين على ضرورة رفعها.

وأضاف روغوزين أن الطرف الأمريكي يسير خطوة خطوة إلى رفع العقوبات.

وتظل العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسات تابعة لوكالة الفضاء الروسية قائمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.