اتفاق روسي إماراتي لتعزيز التعاون في الفضاء الخارجي

وقعت كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقا بشأن تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلمية السلمية.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) بيانا قالت فيه إن مدير الوكالة ديميتري روغوزين وقع مع وزير الدولة الإماراتي للتقنيات المتقدمة ومديرة وكالة الفضاء الإماراتية سارة الأميري اتفاقا بتعزيز التعاون في المجال الفضائي للأغراض العلمية السلمية.

Подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединённых Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях 🇷🇺🇦🇪



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وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح لروسيا والإمارات بتطوير التعاون متبادل المنفعة في مجالات الأنشطة الفضائية ذات التقنية العالية ومنها: الملاحة عبر الأقمار الصناعية، واستشعار الأرض عن بعد، ومراقبة الفضاء، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا الفضاء والبحث العلمي في الفضاء الخارجي والرحلات الفضائية المأهولة.

كما تتضمن الاتفاقية أحكامًا بشأن حماية الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها أو نقلها في إطار الأنشطة المشتركة، والحماية القانونية والمادية لممتلكات الطرفين الواقعة في إطار الاتفاقية على أراضي دولة الطرف الآخر.

وتم تحديد إجراءات تنظيم الجمارك، وكذلك مراقبة الصادرات فيما يتعلق بالسلع والتكنولوجيات.