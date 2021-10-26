روسيا تجري عمليات إطلاق فيدرالية من قاعدة "كورو" الفرنسية الفضائية

قال المدير العام لشركة "روسكوزموس" الخاصة بالفضاء، دميتري روغوزين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستنقل جزءًا من عمليات الإطلاق الفيدرالية إلى قاعدة كورو في غيانا الفرنسية.

وقال روغوزين في إفادة صحفية لوكالة "سبوتنيك": "سنقوم على الأرجح بتحميل مجمع الإطلاق هذا (كورو)، بما في ذلك عمليات الإطلاق الفيدرالية الخاصة بنا".

وأشار لوجود مصلحة من تلك النقطة"، مضيفا: "هذه نقطة فريدة على خط الاستواء، ملائمة لإطلاق الحمولات".

للتذكير فإن مركز "غويانا" للفضاء‏ هو مركز فضائي فرنسي وأوروبي بالقرب من كورو في غويانا الفرنسية على ساحل المحيط الأطلسي بأمريكا الجنوبية، أُنشأ المركز عام 1968 قرب خط الاستواء بحيث يناسب إطلاق الصواريخ في اتجاه الشرق.

ووفقا لروغوزين، من أجل تحقيق أهداف صواريخ سويوز من كورو، هناك حاجة إلى عمليتي إطلاق أو ثلاث عمليات إطلاق في السنة.

وأكد روغوزين أن رواد الفضاء الأمريكيون سيواصلون رحلاتهم على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز، في المقابل، سوف يطير رواد الفضاء الروس على متن مركبات أمريكية.