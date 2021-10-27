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    ، لقاح سبوتنيك V روسيا

    مدير مركز غاماليا الروسي يأمل أن يسمح بالتسجيل للأطفال لتلقي لقاح "كوفيد-19" قريبا

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    روسيا
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    أعرب مدير مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينسبرغ، عن أمله في أن يتم السماح بالتسجيل للأطفال للحصول على اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" قريبا.

    موسكو - سبوتنيك. وقال غينسبرغ، في تصريحات لسبوتنيك، اليوم الأربعاء، إن "الخبراء يعملون الآن، والفحص الدوائي جار. وآمل أن يكون هناك قرار إيجابي بشأن التسجيل قريبًا".

    إعداد لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا لإرساله خارج روسيا، 2 ديسمبر 2020
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    وفي سياق متصل، أكد غينتسبيرغ عندما سئل عما إذا كان لقاح "سبوتنيك في" فعال ضد المتغير الجديد لسلالة دلتا، أن "لقاح [سبوتنيك في] فعال ضد جميع المتغيرات، ولم يصبح أي من المتغيرات أكثر أهمية من الناحية الوبائية من الفيروس الأصلي".

    وأعلن وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف، الخميس الماضي، أن المنتجين يخططون لإطلاق أكثر من 300 مليون جرعة من جميع اللقاحات ضد فيروس كورونا، بحلول نهاية عام 2021؛ لافتا إلى مخزون اللقاحات في البلاد يكفي لمدة شهرين، على الأقل.

    وقال مسؤولون في الوزارة، لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مانتوروف، "إلى الآن، تم بالفعل طرح حوالي 95 مليون جرعة من جميع اللقاحات، بما في ذلك سبوتنيك لايت [لقاح الجرعة الواحدة] للتداول المدني. وبحلول نهاية عام 2021، من المخطط إنتاج أكثر من 300 مليون جرعة من جميع اللقاحات. ومخزون اللقاحات معد لمدة شهرين على الأقل".

    وكان مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة أكد، أنه تم طرح بالفعل أكثر من 62 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"، للإستخدام المدني.

    وبدأت روسيا، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا، بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

    وأعلن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، بوقت سابق من الشهر الجاري، أنه قد تم تطعيم ما يقرب من ثلث سكان روسيا (نحو 43 مليون شخصا) ضد فيروس كورونا.

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