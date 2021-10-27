مدير مركز "غاماليا" الروسي يعلن فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد سلالة "دلتا"

أكد مدير مركز "غاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينسبرغ، أن لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد جميع المتغيرات، ولم يصبح أي من المتغيرات أكثر أهمية من الناحية الوبائية من الفيروس الأصلي.

وأشار غينسبرغ إلى أن أنواعا جديدة من "دلتا" تظهر باستمرار، بينما لا يوجد حتى الآن نوع واحد، على الأقل في موسكو، والذي سيتجاوز من حيث الانتشار عشرة في المئة.

في وقت سابق، ذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أن طفرة "AY.4.2" قد يكون لها معدل انتشار أعلى من "دلتا" الأصلية.

وكان مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة أكد، أنه تم طرح بالفعل أكثر من 62 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، للاستخدام المدني.

وبدأت روسيا، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا، بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه قد تم تطعيم ما يقرب من ثلث سكان روسيا (نحو 43 مليون شخصا) ضد فيروس كورونا.