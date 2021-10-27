الكرملين يعلق على توريد طائرات مسيرة تركية للجيش الأوكراني

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مخاوف روسيا تتأكد بشأن توريد مثل هذه الأسلحة، وأنه قد يؤدي إلى عواقب سلبية وزعزعة استقرار الوضع.

وقال بيسكوف للصحفيين، معلقاً على قيام تركيا بإمداد أوكرانيا بطائرات مسيرة: "لدينا علاقات جيدة جداً مع تركيا، لكن في هذه الحالة، ومع الأسف، تتأكد مخاوفنا بشأن أن توريد مثل هذه الأسلحة للجيش الأوكراني من المحتمل أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على خط التماس".

ووفقا لبيسكوف، حالما تقع مثل هذه الأسلحة في أيدي الجيش، فمن المحتمل أن تستخدم "في هذه المنطقة من أوكرانيا، وهذا لا يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار".

وأضاف بأن: "هذا لا يسهم في تسوية المشاكل الأوكرانية الداخلية".

هذا وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده اشترت طائرات مسيرة من تركيا "لاحتواء" روسيا والدفاع عن أراضيها.

وأعلن المكتب الصحفي لمكتب رئيس أوكرانيا، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة "بايكار" التركية، وقعتا مذكرة بشأن بناء مركز مشترك لصيانة وتحديث الطائرات المسيرة، بالقرب من العاصمة كييف.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت، في وقت سابق، استخدام طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" في "دونباس"؛ حيث دمرت مدفع تابع لجهة "معادية"، بصاروخ موجه.

وقال بيان المركز الإعلامي لهيئة الأركان العامة، على "فيسبوك": "اليوم، السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021، وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الفريق فاليري زالوجني، في منطقة عمليات القوات الموحدة؛ تم لأول مرة استخدام طائرة الاستطلاع الهجومية المسيرة بيرقدار".