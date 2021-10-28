روسيا توقف استيراد "اليوسفي" من تركيا

أعلنت روسيا أنها ستوقف استيراد اليوسفي التركي ( المندرين) بسبب العثور على مواد ضارة تتجاوز الحد المسموح به.

بحسب ما أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريبنادزور"، فإنه اعتبارا من 29 أكتوبر/تشرين الأول، سيتم تعليق استيراد هذه الفاكهة من تركيا.

وجاء في بيان الهيئة: "تم العثور على مواد من مبيد الكلوربيريفوس في اليوسفي، والتي يتجاوز تركيزها الحد الأقصى المسموح به".

يذكر أن الهيئة كانت قد حظرت في أوقات سابقة استيراد بعض من الحمضيات من تركيا لجودتها المنخفضة، وفي نهاية 2018، أوقف استيراد الفاكهة المصابة بذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط.

في سبتمبر/أيلول من هذا العام، وجد خبراء روس فيروسات في الفواكه والطماطم المستوردة من تركيا، وعرض على أنقرة تعزيز المكافحة النباتية.