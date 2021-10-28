الأمن الفيدارالي الروسي يحبط عملية هجوم إرهابي... فيديو

وقال البيان: "تم اكتشاف وقمع نشاط أحد الداعمين النشطين لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)".

وأضاف البيان أن "أحد السكان المحليين خطط للعملية بتعليمات من مبعوثين أجانب بهدف ارتكاب أعمال إرهابية في منشآت عسكرية في المنطقة (مورمانسك)".

وتابع البيان: "حاولوا اعتقال الرجل عندما أخرج عبوة ناسفة من أحد المخابئ في ضواحي المدينة. وبدأ بإطلاق النار بهدف الرد على رجال الأمن، ونتيجة لذلك تم القضاء عليه".

ولم تقع إصابات بين المدنيين ومسؤولي الأمن.

في مكان الطوارئ وفي منزل المتوفى، تم الاستيلاء على ترسانة كاملة: قنابل وأسلحة بيضاء ونارية، وذخيرة من عيارات مختلفة، فضلاً عن وسائل الاتصال السري.

على مدى العامين الماضيين، تم إحباط نحو 80 هجوماً إرهابياً في روسيا. غالبًا ما يتم التخطيط لها من قبل الإسلاميين المتطرفين.