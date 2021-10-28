نائب وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع ريابكوف وبوغدانوف في موسكو

قال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، إن نائب وزير الخارجية الإيراني علي بكري، سيجري قريبا محادثات في موسكو مع زملاء من وزارة الخارجية الروسية.

وقال السفير الإيراني على "إنستغرام": "خلال ساعات قليلة، يصل نائب وزير الخارجية الإيراني علي بكري إلى موسكو بدعوة من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف".

وبحسب السفير، سيجري بكري والوفد المرافق محادثات ليس فقط مع ريابكوف، ولكن أيضًا مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأشار جلالي إلى أن الموضوعات التي سيناقشها الدبلوماسيون هي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.