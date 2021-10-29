الكرملين: المفاوضات مع مولدوفا حول الغاز لم تسفر عن اتفاق حتى الآن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مفاوضات الغاز مع مولدوفا لم تتوصل إلى اتفاق بعد، مشيرا إلى أن مديونية مولدوفا لشركة "غازبروم" كبيرة جدا.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول تقييم الكرملين لمفاوضات الغاز مع مولدوفا: "حتى الآن لم نتوصل لاتفاق وتوجد مديونية على مولدوفا لشركة "غازبروم"، مديونية كبيرة وفي تزايد. وهناك مسألة عقد جديد تتعلق بهذه المديونية، هناك بائع ومشتري، ويجب الاتفاق على شروط العقد ليس بوسعك عمل شيء إذا اختلفت الآراء، لكن "غازبروم" منفتحة على مواصلة المفاوضات وإيجاد خيارات مقبولة للطرفين".

وأضاف بيسكوف: "غازبروم لا تستطيع تقديم الغاز مجانا، ولا تستطيع التنازل عن الديون، فهي شركة تجارية".

وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن مولدوفا مدينة لروسيا بـ 709 ملايين دولار مقابل إمدادات غاز، موضحة أنها ستوقف إمدادات الغاز الروسي إلى هذا البلد إذا لم يتم سداد الديون المتراكمة وتوقيع عقد جديد.

وقال الناطق باسم "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف: "في الوقت الحالي هناك وضع صعب للغاية حيال توريد الغاز الروسي إلى مولدوفا. يقع اللوم في ذلك بالكامل على عاتق السلطات المولدوفية. نحن نتحدث عن أزمة عدم سداد نظير الغاز الروسي".