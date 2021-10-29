سيناتور روسي: العالم يدفع ثمن "كرم" بايدن

صرح السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عبر قناته على "تلغرام"، أن قيمة الدولار قد تنخفض بشكل كبير بسبب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بدفع تعويضات للمهاجرين المتأثرين بسياسات الرئيس السابق للبلاد دونالد ترامب.

وكتب بوشكوف: "مع دين وطني يبلغ 29 تريليون دولار ونمو اقتصادي منخفض، ستعمل الولايات المتحدة حتما على زيادة المعروض من الدولار، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وخفض قيمة الدولار، وهو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم".

وأضاف: "الكوكب كله سيدفع ثمن كرم بايدن تجاه المهاجرين".

في وقت سابق، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر، أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تدرس دفع تعويضات للمهاجرين الذين عبروا الحدود الجنوبية للبلاد، والذين انفصلوا عن عائلاتهم نتيجة لسياسة ترامب للهجرة.

ويلاحظ أن المبلغ الإجمالي للمدفوعات قد يصل إلى أكثر من مليار دولار وفي هذه الحالة يمكن دفع مبلغ يصل إلى 450 ألف دولار لكل فرد من أفراد الأسرة المتضررة حسب الظروف.

وقع بايدن مباشرة بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، ثلاثة مراسيم في مجال سياسة الهجرة في البلاد، والتي ألغت أوامر ترامب.

ويتعلق أحدها بجمع شمل عائلات المهاجرين غير الشرعيين مع الأطفال الذين انفصلوا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

في الوقت نفسه، في 4 أبريل/ نيسان، أظهرت نتائج استطلاع، أن غالبية الناخبين الأمريكيين يلقون باللوم على بايدن، وليس ترامب، في أزمة الهجرة التي اندلعت على الحدود مع المكسيك.