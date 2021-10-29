البحرية الروسية تطلق سفينة حديثة إلى البحر الأسود... فيديو

وتم تزويد السفينة بأسلحة صاروخية قريبة وبعيدة المدى مطورة، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود.
Новейший патрульный корабль «Сергей Котов», построенный для Черноморского флота, впервые вышел в море для прохождения испытаний https://t.co/u8yB87BdKI#Минобороны #ЧФ #АрмияРоссии #Испытания #ВСРФ pic.twitter.com/1URCXwMGEr— Минобороны России (@mod_russia) October 29, 2021
وأشار بيان الخدمة إلى أن السفينة مصممة للقيام بمهام الدوريات لحماية المياه الإقليمية الروسية، والقيام بدوريات في منطقة اقتصادية خالصة بطول 200 ميل في البحار المفتوحة والمغلقة، وقمع أنشطة التهريب والقرصنة، والبحث عن ضحايا الكوارث البحرية وتقديم المساعدة لهم، والرصد البيئي.
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