البحرية الروسية تطلق سفينة حديثة إلى البحر الأسود... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إرسال أحدث سفينة دورية تحمل اسم "سيرغي كوتوف"، المصممة لأسطول البحر الأسود، إلى البحر لأول مرة لتخضع لتجارب.

وتم تزويد السفينة بأسلحة صاروخية قريبة وبعيدة المدى مطورة، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود.

​وأشار بيان الخدمة إلى أن السفينة مصممة للقيام بمهام الدوريات لحماية المياه الإقليمية الروسية، والقيام بدوريات في منطقة اقتصادية خالصة بطول 200 ميل في البحار المفتوحة والمغلقة، وقمع أنشطة التهريب والقرصنة، والبحث عن ضحايا الكوارث البحرية وتقديم المساعدة لهم، والرصد البيئي.