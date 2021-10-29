مصدر لـ"سبوتنيك": وزير خارجية لبنان يزور موسكو 22 نوفمبر

كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال المصدر للوكالة: "الوزير بوحبيب سيقوم بزيارة إلى موسكو في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من روسيا الحصول على صور من الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الرئيس عون طلب رسميا من السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، أن تقوم موسكو بتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأضافت الوكالة أن الطلب جاء بعد الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام، حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، علّها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة.