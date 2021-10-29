واشنطن تطلب من 55 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد خلال أشهر

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن واشنطن طلبت من 55 دبلوماسيا وموظفا روسيا مغادرة أراضيها خلال الأشهر المقبلة.

موسكو - سبوتنيك. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن واشنطن تطالب 55 دبلوماسيا وموظفا روسيا بالسفارة والقنصليات الروسية بمغادرة الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مؤكدة أن الوضع سيتفاقم على "الجبهة" الدبلوماسية نتيجة لذلك.

وقالت الناطقة في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "بالنظر إلى المطالب التي قدمتها واشنطن بضرورة مغادرة 55 من دبلوماسيينا وموظفينا الإداريين الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة (وهذا يعني طردهم)، فإن الوضع على (الجبهة) الدبلوماسية سيزداد سوءًا".

وأوضحت أن لدى أميركا الآن نحو 130 شخصا يعملون في روسيا، بينما يعمل في البعثة الروسية بواشنطن وقنصليتين في نيويورك وهيوستن، أقل من 200 شخص.

وقالت زاخاروفا، في تعليقها على الأنباء، "لقد توقفت منذ فترة طويلة عن الشعور بالدهشة إزاء كل أنواع التسريبات والتصريحات الصادرة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الظروف التي يُزعم أنها (لا تطاق) والتي تُجبر فيها السفارة الأمريكية في موسكو على العمل".

ونوهت زخاروفا إلى أن موسكو عرضت على أمريكا وقف "دولاب الموازنة التصعيدية" (بين الجانبين) وبدء محادثة صادقة ومحترمة للطرفين حول جميع "مسببات التوتر" الموجودة في العلاقات الثنائية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن هي التي أطلقت "العنان لدوامة المواجهة" من خلال بدء ممارسات مدمرة للعلاقت مثل مصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية وعمليات الطرد الجماعي لموظفي البعثات الروسية، في انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.