مركز التصدير الروسي يوافق على عرض 6 شركات لمنتجاتها في أجنحة التذوق بدول أجنبية

وافقت لجنة الخبراء التابعة لمركز التصدير الروسي على 12 طلبًا من 6 شركات، لوضع المنتجات في أجنحة العرض الدائم والتذوق في الصين وفيتنام ومصر والإمارات العربية المتحدة.

تم تقديم 13 طلبًا من 7 شركات للمناقشة، بما في ذلك 4 طلبات إلى الإمارات العربية المتحدة والصين، و3 طلبات إلى مصر وطلبين إلى فيتنام، بحسب ما ذكر موقع " exportcenter".

بقرار من اللجنة، سيتم تقديم المنتجات التالية في أجنحة التذوق:

ستضع شركة "Russian Mills LLC" الدقيق تحت علامة "Ryazanochka" التجارية في الصين ومصر والإمارات العربية المتحدة، وسترسل شركة "TD NAT VINOGRAD" حلويات من فصيلة المخبوزات وأعشاب إلى شنغهاي، وتقدم شركة "Resource LLC" رقائق الشوفان والحبوب إلى الأجنحة الأربعة، ستقوم شركة "Fram LLC" بتوريد الأرز والصلصات والدقيق والمعكرونة إلى دبي والقاهرة الجديدة.

وانعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الخبراء، وتمت الموافقة على مشاركة 6 من 7 شركات في معارض في 4 دول، تعد المشاركة في أجنحة التذوق والعرض أداة ترويجية قوية للشركات الموجهة للتصدير.

مركز التصدير الروسي "REC"، جزء من "VEB" هو معهد حكومي لدعم الصادرات، ويجمع مجموعة من الشركات التي توفر للمصدرين الروس مجموعة واسعة من تدابير الدعم المالي.

تقوم "REC" بتنفيذ برنامج لإنشاء أجنحة تذوق دائمة للمنتجات الغذائية الروسية في البلدان الأجنبية في مواقع العرض الدائم للمنتجات.