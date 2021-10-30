جنرال يشرح مراحل اختيار "طياري النخبة" في روسيا

ارتبط اسم روسيا بالمعدات الحربية الحديثة في جميع القطاعات ومنها الجوية، حيث أنتجت طائرات الـ"ميغ" والـ"سوخوي"، ولكن العامل البشري لا يقل أهمية عن التقني أبدًا، حيث أن الرحلة طويلة لمن يرغب أن يصبح من طياري النخبة في البلاد.

ويتم اختيار الطيارين العسكريين الواعدين والمؤهلين للاختبار، علاوة على ذلك، صغار السن، حتى 32 عامًا، للانضمام إلى النخبة الجوية، حيث يتعين عليهم اجتياز أكثر من اختبار وتعلم الكثير.

يوبيل فضي

ويبلغ عمر مركز تدريب الطيارين التجريبي التابع لوزارة الدفاع الروسية 50 عامًا، عشية هذه الذكرى، أخبر رئيس المركز، اللواء راديك بارييف، لمجلة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية، كيف يتم اختيار وتدريب نخبة الطيارين في مجال الطيران العسكري.

ويقبل مركز الاختبار الطيارين والملاحين التابعين للقوات المسلحة الروسية، الذين يعملون بموجب عقد، مع تعليم عسكري احترافي أعلى وتدريب عسكري خاص كامل.

ولا يُقبل المرشحون أكبر من 32 عامًا (بمؤهلات طيار من الدرجة الأولى) أو 30 عامًا (الدرجة الثانية)، مع وقت طيران لا يقل عن 500 ساعة، وأن يكون لائقا صحيًا، بالإضافة لكونهم أكملوا بنجاح دورات تدريبية متقدمة في مركز اختبار الطيران الحكومي في منطقة موسكو وهي مناسبة لعدد من المعايير الأخرى.

التخصصات المتاحة

ويخضع المرشحون للامتحانات في أحد المجالات الثلاثة، الطائرات الحربية المقاتلة، والطائرات المروحية، والملاحية (طائرات النقل)، ولتقييم مستوى التدريب على الطيران، يتم إجراء الرحلات الجوية تحت إشراف الطيارين والملاحين الأكثر خبرة في مركز اختبار الطيران الحكومي "غليتس".

ويحتاج المتدرب إلى القيام بعدة رحلات جوية على نوع من الطائرات المطورة ورحلة على متن طائرة غير مطورة، لاختبار التكيف مع الطائرات الجديدة.

ويستمر التدريب لمدة عام ونصف (بالإضافة إلى إجازة لمدة شهرين عند الانتهاء).

وخرّج المركز على مدار نصف قرن 44 فردًا أبطالًا للاتحاد السوفييتي وروسيا، وحصل أكثر من 70 على لقب "طيار مشرف وملاح"، وشارك تسعة أشخاص في برامج فضائية.